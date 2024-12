Incidente a Barletta, muore una 51enne. Quattro feriti

È di un morto e quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Minervino a Barletta. La vittima è una donna di 51 anni deceduta al suo arrivo nel pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria. I medici e gli infermieri del reparto di emergenza urgenza hanno fatto il possibile per salvarla ma le ferite erano

troppo gravi. Dei quattro feriti, uno è stato portato in ospedale in codice rosso mentre gli altri tre sono stati classificati come codici gialli dal personale sanitario del 118 intervenuto. Le auto coinvolte sono due, una delle quali alimentata a gpl, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.