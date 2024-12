Problemi su WhatsApp, Facebook, Instagram in tutto il mondo

A partire dalle ore 19 di oggi, gli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram hanno iniziato a riscontrare gravi disservizi nell’utilizzo delle piattaforme. I problemi non riguardano solo l’Italia, ma sembrano avere una portata globale. Tutti i servizi gestiti da Meta, inclusi Threads e Facebook Messenger, risultano al momento compromessi. Secondo i dati raccolti da Downdetector, sia nella versione statunitense sia in quella italiana, le segnalazioni sono state migliaia. Gli utenti lamentano difficoltà nel caricamento dei contenuti, nell’attività di posting, e persino nel login. Su WhatsApp, in particolare, molti riferiscono che i messaggi non arrivano a destinazione e che foto e video non si caricano.

Fino a pochi minuti fa, alcune funzionalità delle piattaforme Meta risultavano ancora accessibili, seppur con estrema lentezza. Tuttavia, con il passare del tempo, i problemi si sono estesi, rendendo i servizi praticamente inutilizzabili. Per quanto riguarda Facebook, gli utenti segnalano l’impossibilità di caricare post, foto e video. In risposta alle difficoltà, Meta ha rilasciato una breve comunicazione, rassicurando gli utenti: “Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito.”

Tuttavia, il malfunzionamento sembra andare oltre una semplice manutenzione programmata, coinvolgendo anche piattaforme meno utilizzate come Threads e i servizi di messaggistica legati a Facebook Messenger. Con i principali social network di Meta in crisi, molti utenti, soprattutto negli Stati Uniti, si sono riversati su piattaforme alternative come Reddit, X (precedentemente Twitter) e Bluesky, per segnalare i disservizi e confrontarsi con altri utenti su quanto stia accadendo. Le cause precise del malfunzionamento non sono ancora state chiarite. Secondo alcune fonti tecniche, potrebbe trattarsi di un problema nei server di Meta, che ha compromesso la stabilità delle piattaforme a livello globale. La situazione resta in evoluzione, con gli utenti che continuano a monitorare le condizioni dei servizi. Nel frattempo, cresce il malcontento tra gli utenti di WhatsApp, per cui l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi rappresenta un blocco significativo, soprattutto per coloro che utilizzano l’app per scopi lavorativi o urgenti.

L’episodio mette in evidenza quanto siano diventati centrali i servizi di Meta nella vita quotidiana di milioni di persone. Non è la prima volta che le piattaforme del colosso di Zuckerberg subiscono interruzioni su larga scala, e ogni volta l’impatto si fa sentire in modo evidente, non solo tra gli utenti privati, ma anche per aziende e professionisti. Seguiremo l’evoluzione della situazione, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Meta. Nel frattempo, l’episodio offre un’importante occasione di riflessione sulla dipendenza globale dai social media e dai servizi di messaggistica.