Bari, gli Ncc contro il decreto Salvini: protesta in piazza

(di Rosanna Volpe) Protesta questa mattina degli ncc a Bari che hanno incontrato anche il prefetto. Sotto accusa le disposizioni previste dal decreto Salvini come ad esempio l’obbligo della sosta tra una corsa e l’altra di 20 minuti o del foglio di viaggio elettronico. “Siamo qui – dichiara Emanuele Pastoressa in rappresentanza degli Ncc di Bari – per chiedere al prefetto di farsi portavoce delle nostre rimostranze contro il decreto Salvini, che è un decreto da eliminare. Che prevede persino l’eliminazione dell’intermediazione sia di primo che di secondo grado, in sostanza non potremmo lavorare più con tour operator o con i colleghi. La premier dice di aiutare sempre le piccole imprese, ma non ci sta aiutando. Siamo 35mila in Italia e tra poco finiremo di lavorare”.