Bari, Mirko Guglielmi racconta sul palco l'”essere italiano”

Venerdì 13 dicembre, al Teatro Casa di Pulcinella di Bari, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo, nell’ambito della rassegna “Synesthesia and Landscapes” proporrà “Be Italian”, spettacolo che con coreografie, musiche e canto, esalterà l’Italia e alcuni dei suoi artisti più rappresentativi. Lo spettacolo nasce da un’idea del coreografo e ballerino Mirko Guglielmi, che sul palcoscenico è affiancato da Flavia De Bartolomeo e Cristiano Turtur. Si snoda in maniera interdisciplinare viaggiando attraversando numerosi mondi, dalla danza alla letteratura, dalla musica all’arte classica, dalla poesia alla bellezza mediterranea, dalla moda al cinema italiano e alla storia del nostro Paese, sino a toccare personaggi che hanno contribuito ad esaltare il Made in Italy nel mondo.

“Questo è uno spettacolo colto e popolare allo stesso tempo – ha commentato Guglielmi – che esalta le diverse eccellenze italiane e attraverso i suoi protagonisti, passando dal bel canto alla poesia di Leopardi recitata, al grande Gassman, alla scultura di Michelangelo e Canova al cinema di Salvatores. Importanti sono i riferimenti iconici che vanno da Mina a Modugno, da Sofia Loren a Massimo Ranieri. Si concluderà in bellezza, con un pizzico di sensualità femminile, con una coreografia ispirata al musical ‘Nine’ che omaggia il grande Fellini”. Durante lo show, caratterizzato dalle performance coreutiche di Guglielmi, che cura la regia dell’intero spettacolo, saranno proposti interventi musicali e dialoghi.

Questi saranno affidati sia a Flavia De Bartolomeo, vocalist nota per aver partecipato a “Shrek il Musical” e “I Promessi Sposi – Opera Moderna”, che all’attore-cantante biscegliese Cristiano Turtur, già finalista al festival canoro nazionale “Una voce per il Sud” nel 2015, quando aveva solo 16 anni. Ad anticipare “Be italian”, alle 20.30, sarà proposta una guida ascolto “Raccontare l’arte. Immagini e creatività” che introdurrà allo spettacolo. Entrambi i momenti sono realizzati con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia e rientrano nella rassegna “Synesthesia and Landscapes”, un progetto interculturale nato nel 2016 che propone un percorso multisensoriale nel quale il patrimonio artistico diventa il veicolo per l’inclusione e la partecipazione, cogliendone il potenziale quale spazio pubblico per il confronto delle culture: luogo di incontro, portatore di diverse sensibilità e risorsa condivisa in grado di generare nuove forme di arte e socialità.