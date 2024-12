Bari, musica nei quartieri: al via “Municipi Sonori di Natale”

Prenderà il via a partire da domani la nuova edizione di “Municipi Sonori di Natale”, la manifestazione itinerante musicale promossa dall’assessorato comunale alle Culture con la collaborazione della Fondazione Petruzzelli. La rassegna è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessora alle Culture Paola Romano, dal sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi e dalle presidenti dei cinque Municipi cittadini in cui si terranno i concerti gratuiti.

Come di consueto, saranno cinque gli appuntamenti, uno per ogni Municipio, in programma da domani, venerdì 13, al 27 dicembre, a cura dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli. Due, invece, saranno le formazioni protagoniste delle cinque esibizioni musicali: il quartetto d’archi Gershwin – composto da Corsignano Liliana Troia (violino), Annamaria Dangelico (violino), Francesco Capuano (viola) ed Elia Ranieri (violoncello) – e il gruppo Jazz Friends – composto da Cristina Lacirignola (voce), Mino Lacirignola (tromba), Francesco Manfredi (clarinetto), Alessandro Binetti (pianoforte), Gianpaolo Chiarella (contrabbasso) e Michele Fracchiolla (batteria).

“Questa iniziativa dà l’idea di ciò che intendiamo realizzare nei prossimi cinque anni: portare la cultura nei territori di tutti i Municipi, in particolare nei luoghi più periferici della città, attraverso iniziative di elevata qualità, in questo caso grazie alla collaborazione del nostro partner d’eccezione, la Fondazione Petruzzelli – ha commentato Paola Romano -. Pertanto siamo felici di organizzare questi cinque concerti gratuiti, con la collaborazione delle parrocchie che si aprono per diventare contenitori culturali. Un ringraziamento speciale va al sovrintendente Massimo Biscardi, a tutto lo staff della fondazione e alle presidenti di Municipio, che in questi giorni hanno lavorato incessantemente per mettere in piedi la rassegna. Per noi è fondamentale portare il Petruzzelli fuori dal teatro perché risponde alla scelta di coltivare un nuovo pubblico, che diversamente non potrebbe godere della maestria di questa eccellenza cittadina, riconosciuta ben al di là dei confini nazionali”.

“Quando, qualche anno fa, è partita questa iniziativa, il nostro obiettivo era quello di farci conoscere anche dalle persone che vivono in quartieri più lontani dal centro e che non hanno molte possibilità di assistere ad eventi nel nostro teatro – ha proseguito Massimo Biscardi -. Devo ammettere che oggi la situazione è cambiata: in questi anni in tanti sono andati al Petruzzelli dopo aver assistito ai concerti di Municipi Sonori, e questa per noi è la soddisfazione più grande.

Anche quest’anno saranno cinque appuntamenti di qualità, con un quartetto d’archi e un sestetto di fiati che metteranno in evidenza il legame tra la cosiddetta musica colta e la musica più diffusa”. “Abbiamo scelto la parrocchia del Redentore, nel quartiere Libertà, perché pensiamo sia un segno di vita, di rinascita di una porzione del Municipio I che nei prossimi anni cambierà profondamente – ha commentato Annamaria Ferretti -. C’è tantissima attesa per questo concerto da parte di tante famiglie, e credo che questa iniziativa sia perfettamente in linea con il percorso di educazione alla bellezza su cui intendiamo puntare: cominciare con questo evento è un segnale importante in tal senso”.

“La presentazione di Municipi Sonori rappresenta esattamente ciò che intendiamo per decentramento dell’offerta culturale – ha dichiarato Alessandra Lopez, presidente del Municipio II -. Quando la cultura si diffonde fra la gente, e in maniera gratuita, diventa davvero fruibile da tutti. La musica, poi, può contare su un linguaggio universale, che riesce a raggiungere il cuore di ciascuno di noi. La scelta della parrocchia San Marcello, molto attiva sul territorio, è nata proprio per raccogliere il maggior numero di persone possibile”. “Questo è un dono molto gradito – ha evidenziato Luisa Verdoscia, presidente del Municipio III – perché offre la possibilità ai residenti del mio Municipio di godere di un momento culturale di qualità come poche volte accade da noi. Come location abbiamo individuato il quartiere San Girolamo, che non ha mai ospitato eventi delle passate edizioni della rassegna. Peraltro arricchisce il programma di appuntamenti natalizi che, tra mille difficoltà, stiamo cercando di portare avanti”.

“Il nostro è un Municipio molto particolare, direi unico nel suo genere, tanto che siamo gli unici a ospitare il concerto in una scuola – ha affermato Maria Chiara Addabbo, presidente del Municipio IV -. Questo perché vogliamo portare gente in una zona nuova di Ceglie del Campo, considerata da alcuni come un grande dormitorio, e dimostrare che in realtà non è affatto così. Inoltre, siamo molto fieri del fatto che il coro della scuola Manzoni – Lucarelli accompagnerà le esibizioni musicali in programma in tutti i Municipi”.

“Sono qui per portare i saluti della presidente Maristella Morisco che non è potuta intervenire – ha concluso Pasquale Maiorano, consigliere del Municipio V – e per ribadire il nostro apprezzamento in merito all’idea di diffondere cultura e musica nelle aree periferiche, al punto che noi abbiamo scelto la periferia del nostro Municipio per questo evento, la chiesa di San Nicola a Catino. E la sinergia con l’amministrazione comunale e con la fondazione Petruzzelli contribuisce certamente a farci sentire meno in periferia e più parte di una grande comunità”.

Di seguito, il programma completo di Municipi sonori di Natale (a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili):

· venerdì 13 dicembre | ore 20.30 chiesa del Redentore

Quartetto d’archi Gershwin

quartiere Libertà | Municipio I

· mercoledì 18 dicembre | ore 20.30 scuola secondaria “Manzoni – Lucarelli”

Quartetto d’archi Gershwin

quartiere Ceglie del Campo | Municipio IV

· giovedì 19 dicembre | ore 20.30 chiesa di San Nicola

Jazz Friends

quartiere Catino | Municipio V

· sabato 21 dicembre | ore 20.30 chiesa di San Girolamo

Jazz Friends

San Girolamo | Municipio III

· venerdì 27 dicembre | ore 20.30 chiesa di San Marcello, largo Don Franco Ricci

Jazz Friends

San Pasquale | Municipio II.

Il programma musicale del quartetto d’archi Gershwin prevede un omaggio a Morricone con musiche dei film “C’era una volta in America” (tema di Deborah), “Il segreto del Sahara”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Giù la testa”, “La califfa” e “Metti una sera a cena”; una suite con temi tratti dalle colonne sonore di “The Mission” (Gabriel’s Oboe), “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il West”, “Il buono, il brutto e il cattivo” e “La febbre dell’oro”; Let it snow di Jule Styne; White Christmas di Irving Berlin; Christmas time A.A.V.V. (Stille Nacht, White Christmas, Amazing Grace, Deck the Halls, Tu scendi dalle stelle, Adeste fideles).

Il gruppo Jazz Friends eseguirà, invece, temi natalizi quali The preacher di Horace Silver, Have Yourself A Merry Little Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane, Jingle Bells di James Pierpont, Jingle Bell Rock di Joe Beal e Jim Boothe, The Christmas song di Robert Wells e Mel Tormé, Buon Natale all’italiana di Pietro Garinei, Sandro Giovannini e Gorni Kramer, Santa Claus is coming to town di John Fred Coots e Haven Gillespie, White Christmas di Irvin Berlin, When the Saints go marching in (spiritual tradizionale) e After you’ve gone di Turner Layton e Henry Creamer.