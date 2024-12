Bari, nuovi passi per la camionale: ok dalla Conferenza di servizi

Il progetto della camionale diventa sempre più reale. Con la Conferenza di servizi svoltasi nella mattinata di oggi infatti si è concluso positivamente l’iter relativo al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) che consentirà l’approvazione in Consiglio metropolitano del progetto di fattibilità tecnico – economica e i successivi adempimenti relativi alla realizzazione della “Strada Camionale di Bari di collegamento tra l’autostrada A14 ed il porto di Bari detta “Strada Porta del Levante”.

Si tratta di un’opera di miglioramento trasportistico – urbanistico in grado di smaltire i flussi di traffico pesante diretti verso il porto di Bari tramite un accesso diretto all’area portuale. Una viabilità che abbraccia i punti di maggior interesse commerciale, senza passare dai centri urbani. L’infrastruttura strategica, che vede come soggetto attuatore la Città metropolitana di Bari con il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità, è finanziata per l’importo di 216 milioni di euro con fondi rivenienti da fondi statali con delibere CIPE e con Accordi intervenuti con l’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Meridionale a cui si aggiungono 84 milioni di euro rivenienti dal Fondo di Sviluppo e coesione 2021/2027.

La realizzazione di questa opera riorganizza l’assetto dei collegamenti tra le vie di comunicazione della città di Bari e dell’intera area metropolitana, alleggerendo le viabilità critiche attraverso una progettazione integrata e interessa i territori di tre comuni: Bari, Modugno e Bitonto. Avrà anche la funzione di collegamento diretto dell’autostrada A14, dove verrà realizzato un nuovo casello a metà strada tra quelli di Bitonto e di Bari Nord, con la zona industriale di Bari, con l’aeroporto di Bari Palese, con l’Interporto Regionale della Puglia e, infine, con il Porto.