Elettrificazione nell’automotive, giornata di studio a Bari con Aci

“Gli effetti economico sociali dell’elettrificazione nel settore automotive”. Questo il tema della giornata di studio promossa dalla commissione Traffico e circolazione dell’Automobile club di Bari Bat che si terrà venerdì 13 dicembre nella sala videoconferenze del rettorato del Politecnico di Bari, in via Amendola n.126/b al primo piano. Sarà presente anche il presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani.

“La Commissione Traffico e Circolazione di AC Bari BAT ha deciso di approfondire ulteriormente il tema dell’impatto socio-economico in merito alla decisione Europea di eliminare dalla produzione tutti i veicoli con motori endotermici – spiega il presidente dell’Ac Bari, Francesco Ranieri – I timori da anni paventati sulla scelta imposta dal Parlamento Europeo, purtroppo, si stanno manifestando in maniera ancor più repentina e nefasta. Tutte le industrie Europee dell’automotive stanno licenziando migliaia di lavoratori in quanto i mezzi ibridi e ancor di più quelli elettrici non trovano interesse tra i consumatori. È un grido di dolore che si poteva prevedere ma nessuno poteva immaginare una crisi del settore così profonda e rapida. Non sarebbe stata una scelta più oculata incentivare la sostituzione di veicoli vecchi con altri di nuova generazione ma con motori termici per quindi passare gradualmente e senza sanzioni ai nuovi motori ad emissioni zero?”, aggiunge Ranieri.

Dopo i saluti istituzionali del rettore del Politecnico Francesco Cupertino, della direttrice del dipartimento di Meccanica Filomena Giannoccaro, del segretario generale Automobile Club d’Italia Vincenzo Leanza , dell’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, del comandante della polizia locale, Michele Palumbo e del presidente onorario della commissione Traffico e circolazione, Nicola Chieco, previste le relazioni di: Carlo Carminucci – Isfort Roma, Tiziana Campisi dell’Università di Enna, di Vincenzo Santandrea dell’Ipres di Bari e Luca Berltametti dell’Università di Genova.

Seguirà un tavola rotonda con Pierluigi del Viscovo, Centro Studi Fleet & Mobility di Roma, Gianna Elisa Berlingerio del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Regione Puglia Michele Ottomanelli del Politecnico di Bari, Carmela Iadaresta, Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, Regione Puglia, Giuseppe Starace, LUM, Casamassima (BA) e componente della Commissione Traffico e Circolazione, AC Bari BAT, Leonardo Soria, Politecnico di Bari e componente della Commissione Traffco e Circolazione, AC Bari BAT. Chiuderà i lavori la professoressa Elisabetta Venezia, presidente della commissione Traffico e circolazione dell’Ac Bari Bat.