Minacce all’ex convivente, un arresto nel Barese

I Carabinieri del Comando Stazione di Monopoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Bari con cui un 47enne di Monopoli già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente, con applicazione del braccialetto elettronico, per maltrattamenti e atti persecutori (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) è stato arrestato. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Monopoli, consultando gli alert del braccialetto elettronico applicato sulla vittima e sull’ex convivente ed acquisendo le videoriprese delle telecamere del centro cittadino, hanno accertato che l’uomo, lo scorso 6 dicembre, aveva inseguito l’ex compagna a distanza ravvicinata per le strade di Monopoli, minacciandola anche con gesti espliciti.

Il 47enne, disinteressandosi che la violazione della misura in atto sarebbe stata rilevata dai dispositivi elettronici di controllo, desisteva dall’inseguimento solo quando la vittima raggiungeva una strada più trafficata. Concordando con le indagini condotte dai Carabinieri di Monopoli, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura in atto e l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti