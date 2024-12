Pisa – Bari: la storia. Torna Vicari, out Mantovani

(Di Nicola Lucarelli) – Dopo la vittoria di “corto muso” ottenuta contro il Cesena di Mignani, il Bari fa visita al Pisa di Pippo Inzaghi, seconda forza del campionato. La formazione toscana è reduce dalla vittoria esterna sul campo del Mantova. Pisa – Bari, gara valevole per la diciasettesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, venerdì 13 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – Il Pisa Sporting Club, meglio noto come Pisa, è una società calcistica italiana fondata nel 1909 e successivamente ricostituito in due occasioni (nel 1994 come Associazione Calcio Pisa, poi Pisa Calcio, e nel 2009 come Associazione Calcio Pisa 1909).

Il club neroazzurro vanta 7 partecipazioni alla Serie A e 36 alla Serie B. Nella stagione 1920-1921 ha partecipato alla finalissima per il titolo nazionale di massima serie. Annovera nel proprio palmarès due Coppe Mitropa, due campionati di Serie B e una Coppa Italia Serie C.

LA STORIA: I precedenti tra Pisa e Bari sono 37 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 11 le vittorie biancorosse, 19 i pareggi e 7 le affermazioni pisane. In terra toscana si sono disputati 18 incontri e i galletti hanno avuto la meglio solo in 3 occasioni, 9 sono stati i pareggi e 6 i successi neroazzurri.

L’ultima vittoria del Bari allo stadio ‘Arena Garibaldi – Romeo Anconetani’ è quella del 23 aprile 2023, quando i galletti si imposero per 2-1 grazie alle reti di Esposito e Antenucci.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Gionatha Spinesi, Michele Armenise, Stefano Gori, Francesco Belli, Alessandro Mannini, Domenico Progna, George Pușcaș, Claudio Sclosa, Marco Esposito, Corrado Colombo, Lorenzo Scarafoni, Filippo Costa, Giuseppe Greco, Leonardo Perez, Stefano Bianconi, Edgar Álvarez, Dante Di Benedetti, Stefano Garuti, Nello Orlandi, Filippo Porcari, Bruno Bolchi, Ignacio Lores Varela, Alberto Masi, Luciano Filippelli, Filippo Berra, Luigi Bretti, Giulio Sega, Ignacio Castillo, Mario Grandi e Giuseppe Scategni.

Ex del match: Ahmad Benali e Giuseppe Sibilli nel Bari, Antonio Caracciolo nel Pisa.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Giuseppe Materazzi, Rolando Maran, Gian Piero Ventura, Lauro Toneatto, József Ging e Giuseppe Pillon.

I CONVOCATI – Questi i 24 convocati di Moreno Longo in vista del match contro il Pisa. La grande novità è il ritorno di capitan Vicari. Non ci sarà Mantovani squalificato.

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 45.MARFELLA

DIFENSORI: 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 44.SIMIC, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 27.FAVASULI, 28.LELLA, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.SGARBI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 19.FALLETTI, 20.SIBILLI, 99.FAVILLI

PROBABILI FORMAZIONI:

PISA (3-4-2-1): Semper, Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Piccinini, Marin, Angori; Arena, Moreo, Lind. All.: Inzaghi.

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Simic, Obaretin, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Sibilli, Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

GLI ARBITRI – Arbitrerà la gara il signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Il direttore di gara molisano ha incrociato 5 volte il Bari con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte. L’ultima gara dei biancorossi arbitrata da Massimi, è quella del 22 settembre scorso, quando i galletti espugnarono lo “Stirpe” di Frosinone battendo i padroni di casa per 3-0.

Gli assistenti saranno Francesco Cortese della sezione di Palermo e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto ufficiale sarà Roberto Lovison della sezione di Padova, mentre al VAR ci sarà Fabio Maresca (Napoli), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

Foto Ssc Bari