Rateizzazione contribuenti a Bari, ok a nuovo regolamento

Creare un rapporto di fiducia tra contribuenti ed ente pubblico: è uno degli obiettivi del regolamento approvato nella giornata di ieri in Consiglio comunale. In particolare sono state introdotte alcune modifiche nel regolamento generale delle entrate proposte in favore dei contribuenti dall’assessore al Bilancio e Fiscalità locale Diego De Marzo.

Più nel dettaglio, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulla parte relativa alle rateizzazioni in favore dei contribuenti che intendono pagare il proprio debito con l’ente pubblico. Tra le modifiche più rilevanti, gli adeguamenti normativi e fiscali alla legge delega n. 111/2023, che permettono l’introduzione dell’istituto del contraddittorio preventivo, la riduzione delle sanzioni in ravvedimento dal 30% al 25 % e l’affermazione del diritto del contribuente di veder ridotta al minimo l’attivazione dei procedimenti amministrativi nei propri confronti. In questo modo l’amministrazione comunale potrà esercitare l’azione accertativa, per ogni periodo, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e al medesimo oggetto imponibile.

Inoltre, rispetto alla sezione dedicata alla rateizzazione, sono state introdotte maggiori possibilità di accesso al servizio per tutti quei cittadini che vivono una situazione di difficoltà. Tra le principali innovazioni si elencano: l’introduzione della soglia semplificata fino a 10.000 euro di debitoria, con la sola produzione di autocertificazione ex art.46 del DPR 445/2000 in ordine allo stato di difficoltà economica e/o finanziaria; la possibilità, per richieste superiori a 40.000 euro, di versare il 20% di acconto contestualmente all’accoglimento, in alternativa alla polizza fidejussoria a garanzia; l’estensione del numero di rate massime da 60 mesi a 72 mesi e la riduzione della rata minima mensile da 100 a 50 euro, in presenza di difficoltà straordinaria rientrante in determinati parametri (ISR, valore della produzione); report annuale di valutazione da parte dell’amministrazione delle soglie di congruità, delle morosità e dell’andamento delle riscossioni.

“Abbiamo lavorato in un’ottica di semplificazione e di fiducia nei confronti dei contribuenti che scelgono di pagare il proprio debito – dichiara Diego De Marzo -, cercando sempre di tutelare i cittadini che vivono un momento di difficoltà. Abbiamo ampliato la platea di accesso alla rateizzazione in modo da stimolare il cosiddetto adempimento spontaneo e migliorare così, nel medio termine, la capacità di riscossione dell’Ente. La tutela dei diritti dei contribuenti, abbinata alle esigenze dell’equilibrio del civico bilancio, rappresenta per noi sempre il punto di partenza per migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione anche dal punto di vista fiscale, cosa che purtroppo non è semplice. In questo caso abbiamo voluto fare il primo passo, raggiungendo a mio parere un obiettivo importante, ma siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo. Continueremo a lavorare nei prossimi mesi per migliorare ancora la capacità di riscossione dell’ente anche attraverso una convinta lotta all’evasione fiscale, per la quale stiamo studiando una serie di opzioni all’interno di un gruppo di lavoro creato appositamente. Solo in questo modo potremo garantire sempre migliori servizi per i cittadini. Sono, infine, molto soddisfatto dell’importante risultato raggiunto per l’amministrazione grazie al supporto del sindaco e di tutte le forze di maggioranza, che hanno convintamente sostenuto e collaborato al lungo e delicato lavoro costruito in questi mesi con tutti gli uffici della ripartizione Tributi”.