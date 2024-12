Bari, corso Vittorio Emanuele libero dalle navette

In occasione delle festività natalizie, al fine di evitare rallentamenti e incolonnamenti dei bus su Corso Vittorio Emanuele II e in previsione dell’aumento del traffico veicolare nel centro cittadino, la ripartizione Viabilità ha concesso ad Amtab l’autorizzazione alle variazioni del percorso delle navette A, B, C, fino al 6 gennaio come di seguito indicato:

Navetta A

in partenza dall’area di sosta FNB: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto, a sinistra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta B

in partenza da piazza Eroi del Mare (capolinea provvisorio): i bus in partenza dal capolinea provvisorio percorreranno corso Cavour, lungomare A. di Crollalanza, lungomare N. Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare N. Sauro, lungomare A di Crollalanza, piazza Eroi del Mare (non raggiungibile piazza Massari);

Navetta C

in partenza dall’area di sosta “largo 2 Giugno”: i bus giunti in via Cognetti continueranno sulla stessa strada, poi a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio).

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le tutte le variazioni di percorso.

Si ricorda, inoltre, che Amtab ha predisposto per le festività natalizie un programma di potenziamento del servizio di TPL con i seguenti servizi aggiuntivi:

Servizio festivo natalizio delle navette A, B e C (prime e ultime corse)

attivo il 15, 22, 26 e 29 dicembre, 5 e 6 gennaio 2025

le prime partenze dalle aree di Sosta ex FNB/Quasimodo, Pane e Pomodoro e largo 2 Giugno saranno effettuate alle ore 8

le ultime partenze dal centro città saranno effettuate alle ore 23.40 per la navetta C, alle 22.50 per la navetta A e alle 22.40 per la navetta B (le corse delle navette A e B sono surrogate negli orari successivi, fino alle ore 2.10, dalle corse della navetta AB)

i Park&Ride saranno in esercizio con le modalità sopra indicate (con esclusione dei giorni festivi 25 dicembre e 1 gennaio 2025)

Servizio del 24 e 31 dicembre (prime e ultime corse)

le prime corse del servizio linee ordinarie coincidono con quelle del servizio festivo già in vigore

le ultime corse del servizio linee ordinarie saranno effettuate dalle ore 18 alle 19

la navetta A dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.30 (ultima partenza) da corso Vittorio Veneto

la navetta B dalle ore 5.20 (prima partenza) alle 20.39 (ultima partenza) da piazza Massari

la navetta C dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.33 (ultima partenza) da largo 2 Giugno

Servizio del 25 dicembre e 1 gennaio 2025 (prime e ultime corse)