‘Evolio Expo’, a Bari la rassegna sull’ oleoturismo

Dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025 a Bari, all’interno della Fiera del Levante, si terrà ‘Evolio Expo’, la nuova rassegna internazionale ‘B2B’ organizzata da Senaf e sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall’Associazione Nazionale Città dell’OIio. Durante l’evento terranno numerosi momenti di approfondimento sull’oleoturismo dedicati ai professionisti del settore, per guidare le aziende nello sviluppo di progetti sul tema. Attraverso sessioni pratiche e coinvolgenti, esperti del settore illumineranno i partecipanti sulle modalità per implementare il turismo dell’olio nelle proprie aziende o nei territori. Inoltre, saranno forniti strumenti concreti per valorizzare l’offerta e potenziare la capacità di attrarre e coinvolgere i turisti italiani ed esteri.

“Accanto agli strumenti normativi, come la legge regionale 24/2022 che è dedicata alla ‘Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine d’oliva’ – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – c’è una sinergia di intenti fondamentale tra tutti gli attori coinvolti orientata alla valorizzazione dei percorsi dedicati all’oleoturismo sull’intero territorio pugliese”. “La Puglia è il cuore pulsante del settore olivicolo italiano, con quasi il 50% della produzione nazionale di olio d’oliva. Eventi come ‘Evolio Expo’ – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane – rappresentano un’opportunità preziosa per valorizzare i nostri produttori locali e le eccellenze del nostro territorio. Sostenere queste iniziative significa promuovere la qualità e l’identità unica del nostro olio extravergine”.