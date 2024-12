Fantasticherie al Natale Nojano: arriva il magico villaggio

È tempo di Fantasticherie a Noicattaro, con eventi gratuiti per tutte le età. Sabato 14 dicembre il comune in provincia di Bari si veste a festa con un’edizione natalizia dell’originale format creato da Wonderland eventi.

Epicentro delle iniziative, a partire dalle 18, è piazza Umberto I dove per una giornata Babbo Natale troverà casa in un magico Villaggio che farà la gioia dei più piccoli. Per alcune ore ci trasferiamo a Rovaniemi, in Lapponia, con tante attrazioni che sfruttano le moderne tecnologie. A partire dall’”Igloo Vr” gonfiabile, un’esperienza immersiva tra realtà virtuale e fantasia, che con l’ausilio di visori 3d permetterà al pubblico di viaggiare tra paesaggi sconfinati della terra di Santa Claus. Immancabile poi il “Santa’s Poste Office”, pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord.

Una magica scenografia che abbellisce la piazza insieme “Rudolph monument”: un monumento alla renna simbolo del Natale – che si presta a scatti decisamente innovativi e particolari – al quale si aggiungono altre casette natalizie. E a completare l’atmosfera, il cannone di neve artificiale che ‘imbiancherà’ piazza Umberto e terrà i più piccoli con lo sguardo al cielo. I bambini potranno poi vivere l’esperienza di salire a bordo della slitta di Babbo Natale, trainata da tre renne animate, per vivere un emozionante viaggio virtuale tra le stelle, come veri aiutanti di Babbo Natale.

Un magico villaggio fiabesco che si completa con cinque postazioni mascotte a tema natalizio e dei cartoni animati, giostrine e stand dedicati alla gastronomia.