Pisa superiore, il Bari si inchina: 2-0 all’Arena Garibaldi

(di Nicola Lucarelli) Termina a Pisa la lunga striscia di risultati utili consecutivi del Bari di Moreno Longo. Sconfitta meritata quella dei galletti contro un Pisa che ha meritato i 3 punti mostrandosi superiore in ogni zona del campo. La squadra di Inzaghi ha mostrato anche più fame e coraggio. Così come avvenuto nella gara contro lo Spezia, anche all’Arena Garibaldi, la compagine biancorossa ha badato solo a difendere non impensierendo mai il portiere avversario.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai toscani, mister Moreno Longo può contare nuovamente su capitan Vicari, ma deve rinunciare a Mantovani squalificato. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2. Tre le novità rispetto all’ultima gara disputata contro il Cesena: in difesa si rivede Vicari, mentre Favasuli prende il posto di Oliveri sulla corsia destra. In attacco c’è Favilli e non Lasagna che parte dalla panchina. Nel Pisa, il tecnico Pippo Inzaghi, oltre ai lungodegenti Esteves, Leris e Morutan, deve fare a meno anche di Mlakar, mentre recupera sia Tramoni che Vignato. L’ex bomber del Milan schiera i suoi con il modulo 4-3-2-1: in difesa c’è l’ex Caracciolo, mentre il danese Lind guida il reparto offensivo.

PRIMO TEMPO: Dopo una fase di studio di 10 minuti, il Pisa si rende pericoloso con Tourè, ma Dorval è bravissimo a chiudere la conclusione dell’esterno neroazzurro. La squadra di Inzaghi va vicina al gol al minuto 12 con Tramoni che serve Angori in area, ma Radunovic chiude in uscita bassa il tentativo di pallonetto del calciatore pisano. Replica il Bari al minuto 15 con Favasuli che calcia debolmente da buona posizione, con la difesa toscana che libera senza molti patemi. Ci riprova l’ex esterno della Ternana al minuto 20, ma Semper para agevolmente. La miglior chance del primo tempo capita ancora sui piedi di Angori al minuto 33, ma il terzino pisano calcia alto a pochi passi dalla porta di Radunovic. L’esterno sinistro di Inzaghi è nuovamente protagonista al minuto 34 con un bel cross in area per Tourè che calcia alto. La squadra di casa va ancora al tiro con Piccinini al minuto 40, ma la conclusione del centrocampista neroazzurro finisce a lato. Trema ancora la difesa biancorossa al minuto 43 per una palla messa in area da Tourè con Lind che non riesce ad impattare. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 della prima frazione di gioco. Il Pisa la sblocca al minuto 49 sugli sviluppi di un corner: è Moreo ad infilare la porta biancorossa con un colpo di tacco sotto misura. Il numero 32 pisano è ancora protagonista al minuto 54 con un colpo di testa che finisce a lato. Triplo cambio per i galletti al minuto 60: fuori Sibilli, Favasuli e Novakovich, dentro Falletti, Oliveri e Lasagna. Pisa ancora pericoloso su corner al minuto 64: questa volta è Caracciolo a svettare più in alto di tutti, ma il suo tentativo termina alto. La squadra di Inzaghi raddoppia al minuto 68 con Piccinini che fulmina Radunovic con un piatto dal limite dell’area. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Massimi. Pisa Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Arena Garibaldi – Romeo Anconetani’ termina 2-0.

PAGELLE: Vicari, rientro da incubo. Favasuli non sfrutta la chance

Radunovic 6+, Pucino 5, Vicari 4,5 (69′ Tripaldelli 6), Obaretin 5,5, Favasuli 5 (61′ Oliveri 6), Benali 5,5, Maita 5,5, Dorval 6, Sibilli 5 (60′ Falletti 6), Favilli 5,5 (81′ Bellomo sv), Novakovich 5,5 (60′ Lasagna 6)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 49 ‘ Moreo 68’ Piccinini

Angoli: 5 – 3

Ammoniti: Vicari, Favasuli, Canestrelli, Maita, Calabresi

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5- 1

Possesso palla: 47% 53%

FORMAZIONI INIZIALI:

PISA: Semper, Canestrelli, Caracciolo (c), Bonfanti G., Tourè, Piccinini, Marin, Angori, Tramoni, Moreo, Lind

Panchina: Nicolas, Loria, Hojholt, Bonfanti N., Vignato, Rus, Beruatto, Ferrari, Nielsen, Arena, Calabresi, Jevsenak

BARI: Radunovic, Pucino , Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Benali, Maita, Dorval, Sibilli, Favilli, Novakovich

Panchina: Pissardo, Oliveri, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Manzari, Falletti, Lella, Simic, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Francesco Cortese della sezione di Palermo e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto ufficiale: Roberto Lovison della sezione di Padova. VAR: Fabio Maresca (Napoli), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

Foto Ssc Bari