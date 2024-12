Stop ai botti a Capodanno, l’appello di Leccese ai sindaci

“In prossimità dei festeggiamenti natalizi e di fine anno, l’Anci ha trasmesso ai Comuni una comunicazione per proseguire la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio, con prodotti legali e rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente per un divertimento sicuro”. Così il sindaco di Bari e delegato Anci a Sicurezza e Polizie locali, Vito Leccese, in una lettera inviata ai sindaci dei Comuni italiani. “Come ogni anno – scrive Leccese – l’Anci sottolinea l’opportunità che eventuali divieti o limitazioni all’impiego di prodotti pirotecnici da divertimento possano inserirsi in un più complessivo approccio che scoraggi possibili orientamenti verso il mercato illegale, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini”. Il sindaco di Bari ricorda che “i principali incidenti da fuochi pirotecnici sono fortemente legati ad una immissione e vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta. Diversi Comuni italiani – prosegue Leccese – hanno correttamente disciplinato la materia, ciascuno secondo la propria sensibilità, nei Regolamenti comunali, con l’obiettivo di assicurare maggiori livelli di sicurezza nelle città ed evitare il possibile utilizzo degli articoli pirotecnici da parte di minori nonché l’utilizzo improprio da parte di coloro che non conoscono la pericolosità di alcune tipologie di prodotti. la cui vendita non è libera ma richiede il possesso di specifici requisiti”. In tal senso, il sindaco di Bari richiama l’attenzione sul tema ricordando che, sulla pagina web dell’Anci sono disponibili le informazioni utili sulle diverse categorie di fuochi d’artificio, indicazioni per un comportamento consapevole, nonché immagini di prodotti illegali.