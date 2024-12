Truffe agli anziani, nel Foggiano fenomeno in aumento

“È un fenomeno fastidioso che ultimamente ha fatto registrare un aumento. Nel corso del 2024 tra Foggia e la provincia si sono registrate 30 truffe, 29 delle quali su Foggia ed una a Manfredonia”. Così Antonio Bisceglia dirigente squadra volanti della questura di Foggia sul fenomeno delle truffe agli anziani. La questura di Foggia da anni è impegnata in campagne di sensibilizzazione sul fenomeno, realizzando anche incontri in parrocchie ed altri luoghi di aggregazione per anziani. “Delle 30 truffe, 12 sono quelle consumate, 11 tentate e 7 solo telefoniche – continua Bisceglia -. Perché gli anziani, quando vengono contattati telefonicamente, anche grazie alle campagne in atto, presagendo pericoli, allertano le forze di polizia non cadendo così nei tranelli”.

Il dirigente sottolinea anche che “tra le truffe consumate c’è quella classica relativa al finto avvocato o appartenente alle forze dell’ordine che contatta la vittima designata e utilizzando un linguaggio forbito riesce a carpire informazioni relativamente al nome di un parente dicendo che lo stesso è rimasto coinvolto in un problema con la giustizia per risolvere il quale ci vuole una somma di denaro. Poco dopo uno o più complici si presentano alla porta per ritirare il denaro. Per cui i nostri consigli riguardano soprattutto i vicini di casa di una persona anziana che vive sola a prestare attenzione, e ai familiari affinché non lascino soli i propri parenti anziani e che attorno a loro creino una rete”. “Invitiamo gli anziani – conclude – a contattare sempre le forze di polizia anche in caso di sospetto o dubbio perché siamo qui per aiutarli”.