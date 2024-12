Aumentano dell’1,8% i pedaggi autostradali: “Assurdo”

Il Codacons si scaglia contro l’aumento delle tariffe autostradali, previsto da un emendamento alla Manovra che a partire dal prossimo gennaio porterà i pedaggi a salire dell’1,8%.

“Qualsiasi incremento delle tariffe dei pedaggi è al momento ingiustificato e rappresenta un danno per milioni di cittadini – spiega il Codacons – L’aumento tariffario non corrisponde infatti né ad un reale incremento dei costi a carico dei gestori, né ad un miglioramento reale del servizio reso all’utenza, con numerose tratte autostradali che ancora presentano forti criticità, tra cantieri infiniti, rallentamenti, e disagi quotidiani per gli automobilisti. Un caso su tutti la Roma-Civitavecchia, caratterizzata da blocchi, deviazioni e corsie d’emergenza costantemente occupate da lavori in corso che creano code e allungano i tempi di percorrenza per gli utenti”.