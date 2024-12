Bari, è caos per i fuochi d’artificio a Japigia

“Questa è la vera malamovida”. Così il “sindaco della notte” Lorenzo Leonetti sui social commentando i fuochi d’artificio a Japigia. “Inaccettabile! Poche ore fa, in via Pitagora nel quartiere Japigia, i fuochi d’artificio hanno trasformato il quartiere in un incubo. Paura e spavento tra i residenti, con danni anche per gli animali. Questo è un gesto intollerabile, pericoloso e irresponsabile. Come “sindaco della notte”, posso dire con fermezza che questo è il vero volto della Malamovida: caos, inciviltà e mancanza di rispetto per gli altri. Così non va bene, è ora di dire basta”.