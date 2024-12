Bari, nel rione Sant’Anna apre una nuova area giochi

“Era un impegno che avevo preso con i bambini del quartiere. Siamo felici di poter dire che si sono conclusi i lavori di realizzazione della seconda metà dell’area giochi in via Conenna, un importante spazio verde per il quartiere Sant’Anna. Questi lavori, in continuità con il primo intervento terminato il 16 marzo scorso, sono stati resi possibili grazie ai fondi per il greening urbano e alla richiesta delle tante famiglie e bambini che frequentano regolarmente questo spazio”. A parlare è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.

In particolare, completati la sostituzione della pavimentazione antitrauma e il rinnovo dei giochi. “Questo intervento, avviato durante il mio incarico di presidente del Municipio 1, è un impegno che oggi porto a termine con grande soddisfazione, rispettando le richieste di tanti bambini che chiedevano a gran voce la sostituzione delle giostrine. Le aree ludiche sono spazi fondamentali per lo sviluppo dei più piccoli, non solo per farli divertire, ma anche per aiutarli a crescere, socializzare”, conclude Leonetti.