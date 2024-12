Per Natale gli italiani volano a Parigi e i francesi in Italia

È Parigi la meta preferita dagli italiani, che in questo mese hanno un’occasione in più per visitare la Ville Lumière quale la riapertura di Notre Dame secondo quanto emerge dalle rilevazioni di eDreams, che ha analizzato le prenotazioni per il mese, compreso Natale 2024 e Capodanno.

Per il primo weekend di inaugurazione della cattedrale, dal 7 al 9 dicembre, si registra una crescita delle prenotazioni globali pari all’8% rispetto alla settimana precedente e all’11% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Le prenotazioni italiane, in particolare da Roma e Milano, costituiscono il 21% del totale, segnalando il nostro Paese come secondo mercato per la capitale francese che si conferma meta prediletta dai connazionali anche per Natale e Capodanno, seguita da Amsterdam, Londra, Barcellona e Praga. Ma se le città più prenotate dagli italiani sono le grandi metropoli al freddo, cresce anche la voglia di trascorrere le vacanze al caldo: tra le destinazioni con gli incrementi più rilevanti troviamo, infatti, al primo posto Tenerife con un incremento di prenotazioni di 81 punti percentuali, Istanbul (+79%) e Sharm el Sheikh (+64%).

Continuando ad esaminare il mercato italiano, per il 43% dei nostri connazionali il desiderio di partire è stato così forte da spingerli a pianificare il proprio viaggio con largo anticipo, tra i 61 e i 90 giorni prima della partenza. Il 31% si è poi mostrato ancora più previdente, con prenotazioni effettuate oltre tre mesi prima. Infine il 27% ha scelto di organizzare l’itinerario invernale da 60 a 37 giorni prima della partenza.

Guardando, invece, alla durata dei soggiorni, per il 40% degli italiani la formula perfetta è una fuga di 3 o 4 giorni, mentre il 19% ha scelto di prolungare fino a 5 o 6 giorni. Il 34% dei viaggiatori si è poi regalato un viaggio ancora più lungo: di questi il 26% ha scelto una vacanza compresa tra i 7 e i 13 giorni, mentre l’8% intende superare le due settimane. Il 7% delle prenotazioni, infine, riguarda viaggi di soli 2 giorni.

Passando, infine, all’incoming, l’Italia quest’anno è scelta soprattutto da francesi e spagnoli, che rappresentano ciascuno il 24% delle prenotazioni durante le festività, seguiti dai tedeschi, in terza posizione con il 13%. Roma svetta in cima alle preferenze dei visitatori internazionali, complice anche l’inizio dell’anno del Giubileo, seguita da Milano, Venezia, Firenze e Napoli. Aumenta, tuttavia, anche l’interesse per città secondarie quali Bologna, Catania, Palermo, Bari e, al decimo posto in classifica, Torino.