Polizia locale a Bari, scontro tra sindacati e Leccese

Monta la polemica tra il sindaco e i sindacati sui problemi denunciati nel corpo della polizia locale. Oggi si è tenuto un incontro in Comune in seguito al quale i sindacati Cisl, Uil e Csa hanno mandato una dura nota accusando il sindaco Vito Leccese di aver abbandonato la riunione. Pronta la risposta del primo cittadino: “Sono sempre stato pronto al confronto e all’ascolto ma non intendo farmi trascinare in modo strumentale in questioni che non riguardano le corrette relazioni tra organizzazioni sindacali e tra queste e l’amministrazione. Non sono stato certo io ad abbandonare il tavolo ma alcune sigle sindacali, compiendo un atto di gravissima scortesia istituzionale. Da parte mia non c’era e non c’è tuttora alcun nervosismo a fior di pelle né tantomeno ho offeso qualcuno, non è mio costume perché non appartiene alla mia educazione fondata sul rispetto istituzionale e dei ruoli che ognuno di noi ha nel proprio contesto sociale e professionale”.

“All’incontro – continua – convocato dal direttore generale si sono presentati alcuni sindacati invitati e qualcuno non invitato: una sigla sindacale ha ritenuto di partecipare con una doppia presenza. Senza nemmeno attendere la verifica degli accreditamenti, alcuni dei presenti hanno preferito abbandonare il tavolo al quale avevo ritenuto di partecipare, a titolo di cortesia e a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione per le problematiche del personale. Mi sembra evidente, però, che la normale dialettica sindacale stia subendo in questi giorni una torsione verso un atteggiamento di incomprensibile ostilità. L’incontro odierno, almeno per quel che mi riguarda, aveva un obiettivo ben preciso. Chi intende discutere non evita il confronto accampando pretesti formali. L’amministrazione non teme i confronti ma non può tollerare le strumentalizzazioni. Ricorderò l’episodio di oggi come una brutta pagina”.

Sulle problematiche all’interno del corpo della polizia locale è intervenuto anche Forza Italia. “I gruppi consiliari di Forza Italia di Bari, apprendono di un’accesa riunione stamane in Comune -tra sindacati e amministrazione comunale- sulle problematiche della Polizia Locale; nella quale peraltro risultava incredibilmente assente l’assessore alla Polizia Locale. In tema ribadiamo ancora una volta che privilegi in favore di talune sigle sindacali sono del tutto inappropriati e ribadiamo la richiesta di un completo ricambio della dirigenza al vertice della Polizia Locale di Bari; da troppo tempo ormai insediata in una Ripartizione Comunale estremamente importante e delicata. È giunto il tempo -anche alla luce dei fatti emersi nell’inchiesta Codice Interno- di un profondo rinnovamento della governance della Polizia Locale e chiediamo al Sindaco Leccese di ruotare i dirigenti comunali, anche in questa delicata e rilevante Ripartizione”, conclude la nota.