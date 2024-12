WhatsApp dice addio ai vecchi iPhone da maggio 2025

WhatsApp ha annunciato che a partire dal 5 maggio 2025, l’app di messaggistica non sarà più compatibile con le versioni di iOS precedenti alla 15.1. La decisione è stata comunicata tramite una notifica agli utenti interessati e segna un importante cambiamento per coloro che utilizzano ancora iPhone meno recenti. La motivazione principale dietro a questa scelta risiede nella necessità di WhatsApp di sfruttare le API e le tecnologie più recenti offerte dalle versioni aggiornate di iOS. Queste innovazioni consentono di ottimizzare l’app, migliorare le prestazioni e introdurre nuove funzionalità che non sarebbero possibili con sistemi operativi obsoleti. Ad esempio, alcune migliorie presenti in iOS 15 e successivi richiedono API introdotte solo in quelle versioni, e WhatsApp può ora migrare il codice base per utilizzare queste API più recenti, interrompendo il supporto per i sistemi operativi obsoleti.

Il cambiamento riguarderà principalmente tre modelli: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Questi sono infatti gli ultimi iPhone che sono rimasti alla versione di iOS 12.5.7, mentre da iPhone 7 in poi sono aggiornati ad iOS 15. Per questi modelli di iPhone più recenti, l'aggiornamento all'ultima versione di iOS è un'opzione percorribile per continuare a utilizzare WhatsApp dopo l'entrata in vigore della modifica. È possibile aggiornare il dispositivo aprendo Impostazioni iPhone > Generali > Aggiornamento software. È probabile che la decisione di WhatsApp sia stata supportata da un'attenta analisi dei dati relativi al numero di utenti che utilizzano ancora versioni obsolete di iOS. Concentrandosi sulle versioni più recenti, l'azienda può garantire un'esperienza migliore alla maggior parte degli utenti, riducendo al minimo l'impatto su coloro che continuano a utilizzare dispositivi meno recenti. Questa decisione interesserà solo una parte degli utenti iPhone, poiché gli utenti Android non saranno toccati da questo aggiornamento. Quindi, a partire dal 5 maggio 2025, sia l'app WhatsApp standard che WhatsApp Business richiederanno iOS 15.1 o versioni successive.