Incidente nella notte a Monopoli. Un’auto si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un muretto a secco. L’automobilista è stato portato in ospedale in codice rosso, il mezzo è stato completamente distrutto.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monopoli del Turno B.

Per i rilievi planimetrici e accertare le vere cause del grave sinistro il compito è dei militari dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione di Monopoli.