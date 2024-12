Bari, nuovo codice della strada: prime patenti sospese

È entrato in vigore il nuovo Codice della Strada e ieri ci sono state le prime sanzioni: quattro patenti sospese per guida senza cintura di sicurezza o usando il cellulare e tre multe per assenza di casco su monopattino.

Il comandante della polizia locale, Michele Palumbo ha riassunto in una scheda le nuove norme.

✅ Mobilità ciclabile norme di comportamento;

✅ Monopattini obbligo casco protettivo per tutti i conducenti;

✅ Divieto utilizzo monopattini fuori dai centri urbani;

🔴 Obbligo di contrassegno identificativo monopattini (targa);

🔴 Obbligo copertura assicurativa monopattini;

✅ Divieto di sosta sui marciapiedi per i monopattini (salvo che in aree appositamente individuate dai Comuni);

✅ Obbligo per i gestori servizio noleggio monopattini di disattivazione automatica in caso di circolazione al di fuori dei centri urbani;

✅ Circolazione con segway monowheel ed hoverboard solo in aree appositamente previste dai quei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione;

✅ Circolazione in autostrada motocicli potenza almeno 120 cc o 6 kw;

✅ Assicurazione veicoli e responsabilità concorsuale del proprietario in caso di assenza di relativa copertura;

🔴 Safety Car;

✅ sospensione ordinaria della patente di guida per conducenti che utilizzano smartphone o altri dispositivi elettronici con distrazione delle mani dal volante;

✅ Sospensione breve della patente di guida ( 7 o 15 giorni raddoppio in caso di incidente) a chi possiede meno di 20 punti sulla patente in caso di accertamento delle seguenti violazioni :

▪️Mancato rispetto dei segnali di senso vietato e divieto di sorpasso;

▪️Superamento di velocità di oltre 20 e non oltre 40 km/h;

▪️Circolazione contromano ;

▪️Mancata precedenza;

▪️Mancato rispetto segnalazioni semaforiche o degli agenti del traffico;

▪️Violazioni regole attraversamento passaggi a livello;

▪️Sorpasso a destra, eccetto i limitati casi in cui è consentito dal codice della strada;

▪️Violazione regole distanza di sicurezza;

▪️Inversione di marcia in corrispondenza di curve, dossi, intersezioni;

▪️Mancato utilizzo casco protettivo per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli;

▪️Mancato uso cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

▪️Superamento periodo di guida e mancato riposo per conducenti professionali nel trasporto merci e persone;

▪️guida in stato di ebrezza per minori anni 21, neopatentati di patente B per i primi 3 anni e conducenti professionali veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

▪️Mancanza precedenza ai pedoni.

✅ Educazione Stradale e acquisizione punti patente per frequenza corsi extracurriculari;

✅ Limitazione neopatentati per i primi 3 anni;

✅ Esercitazioni alla guida e divieto di trasporto di altri passeggeri;