Bari, polemiche per la pista ciclabile in via Speranza a Palese

(di Francesca Emilio) Piante che crescono “selvagge” a ridosso del percorso dedicato a pedoni e ciclisti e pietroline che rendono “pericoloso” il transito dei veicoli a due ruote. Siamo in via Francesco Speranza a Palese dove non mancano le polemiche per la pista ciclabile, di recente costruzione, in via Francesco Speranza.

In passato già c’erano state polemiche sulla strada in questione. Rimessa a nuovo dopo l’incidente nel quale perse la vita la giovane Giorgia Soriano la strada è stata completamente riqualificata, ma non sono mancate le denunce da parte dei residenti. Sotto i riflettori sempre la pista ciclabile, in particolare la scarsa visibilità relativa alle entrate e alle uscite dagli accessi alle strate limitrofi che, con i parcheggi costruiti a ridosso della pista ciclabile, secondo alcuni residenti, mettono a repentaglio l’incolumità di pedoni e ciclisti, dall’altra le condizioni della pista che a distanza di poco tempo dalla sua realizzazione, anche se sembrerebbe che i lavori debbano essere ancora ultimati, è in condizioni di degrado.

“Ci sono pietroline sulla pista ciclabile e piante che crescono a ridosso – ha spiegato una cittadina – praticamente è meno pericoloso transitare sulla strada perché se si dovesse scivolare ci si potrebbe fare male. Stanno distruggendo il nostro Municipio, è diventato uno schifo tra lavori fatti male e invivibilità”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, diverse le denunce, anche sui social.

“Questa è la situazione della pista ciclabile di via speranza – ha detto un altro residente mostrando le foto – sarà così la pista ciclabile del lungomare? (anch’essa oggetto di polemiche, ndr) In ogni caso questa è la dimostrazione che l’amministrazione pensa solo a prendere i contributi europei sul nostro territorio”, ha concluso.