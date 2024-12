Cucina, ricco di vitamina C: in tavola l’ananas

Ricco di vitamina C e alleato della salute, oggi in tavola portiamo l’ananas. Si tratta di un frutto tropicale sulle tavole nel periodo che va da ottobre e a giugno che incanta per il suo gusto dolce, ma anche per la versatilità in cucina. Originario dell’America centrale e meridionale, è oggi uno dei frutti più consumati al mondo, apprezzato non solo fresco ma anche come ingrediente creativo in ricette sia dolci che salate soprattutto per via delle sue proprietà benefiche. Ma andiamo per gradi.

L’ananas è una miniera di nutrienti essenziali. In primis è ricco di bromelina, un enzima essenziale, presente soprattutto nel gambo, che facilita la digestione delle proteine e ha proprietà antinfiammatorie. Ma non solo, l’ananas è inoltre ricco di vitamina C, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario e favorisce la produzione di collagene.

Ma non è finita qui, l’ananas è inoltre ricco di manganese, importante per il metabolismo osseo e la protezione dai radicali liberi. Infine, il suo consumo regolare contribuisce a ridurre il gonfiore addominale, migliorare la digestione e idratare l’organismo, grazie all’alto contenuto d’acqua. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pollo all’ananas e zenzero



Taglia il pollo a cubetti e marinalo per almeno 30 minuti con salsa di soia, zenzero grattugiato e un pizzico di pepe. Rosola il pollo in una padella antiaderente con un filo d’olio. Aggiungi l’ananas tagliato a pezzi e un cucchiaio di miele. Cuoci a fuoco medio per 10 minuti, mescolando spesso, finché l’ananas si caramella leggermente e il pollo è cotto. Servi con riso basmati o verdure saltate.

Insalata di gamberi, ananas e avocado



Cuoci i gamberi al vapore o scottali in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Taglia l’ananas a cubetti e rosolalo in padella per qualche minuto per esaltarne il sapore. In una ciotola, unisci i gamberi, l’ananas e l’avocado a fette. Condisci con una vinaigrette a base di succo di lime, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Completa con foglie di rucola o spinacini freschi.