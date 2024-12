Andria, 59enne muore dopo aver lasciato l’ospedale

Un uomo di 59 anni è morto nella giornata di ieri dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale Bonomo Andria. A spiegare quanto accaduto è lo stesso ospedale. L’uomo, un 59enne cittadino andriese – secondo quanto spiega e chiarisce il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza-Pronto Soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, dott. Ernesto La Salvia – è stato accettato in Pronto Soccorso alle ore 18.20 per cefalea in crisi ipertensiva (stato etilico). Subito oggetto di trattamento, alle ore 18.30 è stato visitato dal medico del nucleo avanzato ed a seguire è stato trattato con più farmaci, mentre alle ore 23.55 veniva sottoposto ad una TC.

Alle ore 4.28, per la rivalutazione del medico, risultava allontanatosi dopo aver chiamato un parente perché venisse a prenderlo contro il parere del medico che ne dichiarava l’abbandono.