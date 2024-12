Bari, “pasticcio” luminarie in via Pasubio a Carrassi

Pasticcio luminare in via Pasubio. Dopo averle montate nei giorni scorsi, gli operai sono al lavoro per smontarle. Pare per un problema legato ai pali della luce, dato che i fili non possono appunto essere collegati ai pali della luce, per una questione anche di sicurezza. Tanti i mugugni tra i commercianti che proprio sulle luminarie si sono divisi tra chi le voleva mettere e chi non le voleva. Fatto sta che siamo al 16 dicembre e una delle strade principali di Carrassi resta ancora al buio.