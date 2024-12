Bari, più operatori Amiu per la raccolta e lo spazzamento

Questa mattina, otto operatori – attinti dalla graduatoria frutto delle prove selettive indette da Amiu Puglia tra il 2021 e il 2022 – nella sede dell’UO di Bari, hanno firmato contratti a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno 2025. Si tratta di unità che hanno già lavorato e che saranno destinate al rafforzamento dei servizi di spazzamento e raccolta.

Servizi strategici, fondamentali e importanti, necessari agli sforzi che l’Azienda sta compiendo per mantenere uno standard alto.

“Il fatto di rivedervi – ha spiegato la presidente Antonella Lomoro – per noi è importante ed è elemento di soddisfazione in quanto dimostra che, in parte, stiamo riuscendo a raggiungere le aspettative di chi, come voi, ha partecipato al concorso. Vi ringrazio nuovamente perché avete risposto prontamente anche a questa chiamata, confermo i ringraziamenti anche perché già nelle precedenti esperienze avete dimostrato impegno. Sono certa che onorerete ogni giorno la divisa che da domani indosserete”.