Bari, protestano i lavoratori dell’assistenza domiciliare

La Fisascat Cisl di Bari, accanto ai lavoratori dipendenti del Comune di Bari occupati nel servizio di assistenza domiciliare SAD e di assistenza domiciliare integrata ADI “ de-nominato “ BARI HOME CARE”, ha manifestato davanti al palazzo di città, in seguito “alla indifferenza del sindaco di Bari Vito Leccese, rispetto alle gravissime inadempienze contrattuali denunciate sin dallo scorso mese di luglio”, si legge in una nota. I 30 lavoratori rappresentati dalla Fisascat Cisl Bari, con il Segretario Michelangelo Ferrigni hanno ancora una volta evidenziato il “persistere delle violazioni contrattuali ascritte alle cooperative ( mancato riconoscimento orario di lavoro ascritto al tempo di percorrenza , ticket parcheggi , elemento retribuzione variabile E.R.T. oggi P.T.R. , orari spezzati per i lavoratori a tempo parziale ) ignorando le più elementari norme contrattuali e di legge , ampiamente espresse nelle varie comunicazioni e le richieste di incontro rimaste inevase con evidente chiusura negativa all’attività sindacale per questa procedura”.

“Se costretti – spiega Michelangelo Ferrigni – faremo un esposto in procura. Lo scorso 14 novembre 2024 la prefettura di Bari ha convocato le parti, su nostra richiesta per espletare la fase am-ministrativa della procedura concludendola negativamente. Di loro non si è presentato nessuno. Lo scorso 18 luglio il sindaco Vito Leccese, dopo averci ascoltati ascoltatoci, ci aveva garantito che avrebbe convocato apposito tavolo con le 3 cooperative per la disamina della vertenza. Ad oggi non è mai pervenuta alcuna convocazione”

“Preso atto del percorso di relazioni sindacali con le Società cooperative non soddisfacente, mostrate le violazioni contrattuali CCNL cooperative sociali di 1° e di 2° livello, in considerazione delle gravità delle violazioni contrattuali subite dai lavoratori, del contingente minimo individuato previsto dal testo redatto tra la scrivente e le società cooperative , si richiede al Comune di Bari quale Stazione Appaltante sensibilità alla insorta vertenza a voler accogliere la delegazione sindacale per il racconto delle giuste e dovute rivendicazioni contrattuali – continua la nota – Se il Sindaco non ascolterà questi lavoratori e accerterà le violazioni di legge e di contratto delle 3 cooperative come recitato dal codice degli Appalti pubblici, DLG. 36/2023 andremo nelle aule di tribunale chiamando in causa la responsabilità in solido del Comune”.

Aggiornamento

Il sindaco Leccese ha ricevuto il Segretario Michelangelo Ferrigni ed ha garantito che al massimo entro la metà del mese di gennaio prossimo venturo convocheranno il tavolo con le associazioni datoriali e le tre cooperative