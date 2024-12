Il 2025 sarà l’anno dei ponti, tutte le date da salvare sul calendario

Il 2025 si prospetta come un anno generoso in termini di ponti, offrendo molte occasioni per staccare dal lavoro e concedersi una pausa, grazie al calendario favorevole. Con una buona pianificazione, sarà possibile organizzare viaggi, weekend lunghi o momenti di relax con pochi giorni di ferie. La vera star dell’anno sarà il mese di aprile con il ponte tra Pasqua e la Festa della Liberazione. Ecco una panoramica dei ponti del 2025:

Capodanno ed Epifania: con Capodanno che cade di mercoledì e l’Epifania di lunedì, bastano due giorni di ferie (2 e 3 gennaio) per ottenere una pausa di sei giorni consecutivi, ideale per una settimana bianca;

Pasqua e Festa della Liberazione: Pasqua e Pasquetta saranno il 20 e il 21 aprile, mentre il 25 aprile, Festa della Liberazione, è un venerdì. Con tre giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile) si possono ottenere dieci giorni di vacanza consecutivi;

Festa dei Lavoratori: il 1° maggio cade di giovedì, offrendo la possibilità di un lungo weekend di quattro giorni con un solo giorno di ferie (venerdì 2 maggio);

Festa della Repubblica: il 2 giugno cade di lunedì, regalando un altro weekend lungo;

Ferragosto: il 15 agosto, Festa dell’Assunta, cade di venerdì, perfetto per un fine settimana prolungato;

Immacolata Concezione: l’8 dicembre 2025 cade di lunedì. Quale ponte migliore per prepararsi alle feste natalizie?

Natale e Santo Stefano: il 25 e 26 dicembre cadono di giovedì e venerdì, garantendo un weekend lungo per concludere l’anno in relax.

Con una pianificazione attenta, nel 2025 sarà possibile godere di 33 giorni di riposo dal lavoro usando solo 6 giorni di ferie. Insomma, il nuovo anno si presenta bene. Il 2025 sarà un anno encomiabile per i ponti, ma alcune festività cadranno durante il fine settimana, limitandone il potenziale di pausa lavorativa. È il caso di Tutti i Santi (1° novembre) che cadrà di sabato, e San Silvestro (31 dicembre) che cadrà di domenica.

Anche in questi casi, c’è una notizia positiva. Per quanto riguarda le festività che cadono nel weekend, infatti, alcuni Ccnl prevedono che i lavoratori subordinati abbiano diritto a una retribuzione aggiuntiva a titolo di “festività non goduta”. Per il settore privato nei casi in cui il Ccnl non disponga diversamente, si applicano le disposizioni generali previste dalla legge. I lavoratori turnisti e coloro che lavorano anche nei weekend, invece, potrebbero beneficiare di maggiorazioni per la festività passata al lavoro.