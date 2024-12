Opera d’arte in memoria di Benedetto Petrone: domani inaugurazione

Domani, martedì 17 dicembre, alle ore 10, presso la sede della CGIL Bari (in via Natale Loiacono 20/B), l’assessora alle Culture Paola Romano parteciperà all’inaugurazione di un’opera d’arte collettiva realizzata per ricordare Benedetto Petrone, giovane militante comunista ucciso da una squadraccia fascista il 28 novembre 1977.

L’iniziativa, portata avanti da un gruppo di studenti dell’Istituto scolastico “Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti assieme al laboratorio creativo Pigment Workroom, è nata in occasione del 45° anniversario della scomparsa di Benny Petrone grazie alla collaborazione di ANPI Bari, ARCI Bari, CGIL Bari, IPSAIC e del Coordinamento antifascista di Bari.

A esito di un percorso di approfondimento sulla figura di Petrone e sul periodo storico che ha segnato la città di Bari e a seguito di una riflessione collettiva, gli studenti hanno poi trovato particolarmente significativo il simbolo della sedia, sia a rappresentare le barricate che i cittadini di Bari vecchia improvvisarono contro i fascisti a ridosso dell’attacco alla Camera del Lavoro nel 1922, sia per il ruolo ancora attuale che rappresenta rispetto alla rivendicazione degli spazi pubblici. Da qui la scelta di realizzare una scultura in cartapesta raffigurante una sedia sovradimensionata.

L’opera, realizzata da Officina Chiodo Fisso di Putignano, dopo essere stata consegnata alla CGIL Bari, diventerà un simbolo tangibile della memoria e della Resistenza.

Interverranno tutti i partner del progetto e l’artista Mario Nardulli, presidente di Pigment Workroom, che realizzerà un live-printing serigrafico su tessuto.