San Gennaro non ha fatto il miracolo: il sangue non si è sciolto

Il miracolo di San Gennaro desta preoccupazione. Alle 10 di oggi il sangue di San Gennaro era ancora solido. La liquefazione del sangue del santo patrono, prevista per oggi, non si è ancora verificata, suscitando apprensione tra i fedeli e curiosità in tutta Italia.

Il rito del miracolo di San Gennaro si ripete tre volte l’anno: il 19 settembre, data della festa del santo; il sabato che precede la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle sue reliquie; e il 16 dicembre, in commemorazione dell’eruzione del Vesuvio del 1631, quando il sangue del santo fermò simbolicamente la lava, salvando la città.

foto repertorio