Babbo Natale torna dai bimbi del Policlinico con i regali

Oggi, alle ore 17.00, Nicola Figliuolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Babbo Natale Barese”, accompagnato dai suoi elfi, tornerà per il tredicesimo anno consecutivo con la sua slitta al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari per consegnare ai piccoli pazienti i regali richiesti nelle letterine raccolte lo scorso 6 dicembre.

La raccolta fondi, lanciata sulle sue pagine @Babbo Natale Barese ODV e https://www.instagram.com/babbonatalebarese oltre ad aver consentito di esaudire tutti i desideri dei piccoli degenti, permetterà di finanziare, in collaborazione con l’APLETI (Associazione Pugliese Lotta Emopatie e Tumori Infantili), l’ambizioso progetto di avvio degli Studi di Fase 1 con accreditamento con l’Agenzia del Farmaco nato nel 2023 di concerto con l’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari.

Gli studi rappresentano il primo passo nella sperimentazione di un nuovo farmaco nell’uomo, sono quindi il primo gradino nella ripida scala della ricerca medica. Affinché il Centro di Oncoematologia Pediatrica possa partecipare attivamente a questa tipologia di studi dovrà dimostrare di svolgerli in assoluta sicurezza per i piccoli pazienti e per raggiungere questo risultato il Centro dovrà avvalersi della consulenza di un Provider di servizi in grado di guidare, supportare e monitorare tutte le fasi del complesso iter autorizzativo.

Questo progetto consentirà ai piccoli guerrieri di evitare con le loro famiglie viaggi fuori regione (Roma Bambin Gesù, Genova Gaslini e pochi altri Centri) per poter ricevere anche a Bari le cure più innovative e sperimentali. In Puglia sono solo due i Centri “accreditati” e nessun centro è pediatrico.

Con Babbo Natale Barese ci sarà il Prof. Nicola Santoro, direttore responsabile del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, il Prof. Francesco De Leonardis e rappresentanti dell’APLETI (Associazione Pugliese per la lotta alle Emopatie e i tumori infantili).