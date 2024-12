Bari, “1 Natale tutto per te”: la rassegna del I municipio

È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la prima edizione della rassegna “1 Natale tutto per te”, il cartellone di appuntamenti natalizi dedicato alle famiglie e ai più piccoli promosso dal Municipio I in collaborazione con Puglia Culture. A illustrare gli obiettivi e il cartellone della manifestazione, in programma dal 26 dicembre al 6 gennaio, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, la presidente della Commissione Culture e Benessere sociale del Municipio I Francesca Araldo e la responsabile delle attività di danza e circo contemporaneo di Puglia Culture Gemma di Tullio, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano. La rassegna trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto, con eventi natalizi gratuiti all’insegna della magia del circo, del teatro di strada e della musica che animeranno le piazze e i parchi di Bari, in particolare dei quartieri Libertà, Madonnella, Sant’Anna, Japigia, San Nicola e Torre a Mare. Un’occasione per vivere il Natale in modo originale e coinvolgente, con spettacoli che combinano talento circense, comicità e meraviglia.

Annunci

“Con “1 Natale tutto per te” – ha detto Paola Romano – inauguriamo un esperimento che parte dal basso, dalla volontà e dall’impegno dei consiglieri municipali, che ho avuto l’opportunità di incontrare in queste settimane per immaginare insieme gli spazi e i luoghi del Municipio I dove organizzare iniziative ed eventi con l’obiettivo di provare a creare un legame tra il singolo quartiere e le persone che ci vivono. L’idea di partenza è quella di offrire ai residenti la possibilità di esercitare il loro diritto alla cultura in tutti i quartieri, anche i più periferici: penso a Sant’Anna, un quartiere nuovo che è ancora alle prese con la costruzione della propria identità, o al Libertà, che invece è chiamato a ridefinirla nel dialogo tra passato e presente. Ringrazio Puglia Culture per essersi prestata a organizzare questo cartellone che significa prossimità, un concetto complesso che come amministrazione di centrosinistra vogliamo declinare in azioni in grado di offrire pari opportunità a tutti i cittadini. Misureremo con attenzione la riuscita di questo esperimento, che vorremmo replicare nel corso dell’anno per offrire momenti di bellezza e partecipazione a tutti. Ringrazio la presidente Ferretti, la Commissione presieduta da Francesca Araldo e i consiglieri coinvolti per il lavoro che ci ha portato fin qui e che ci consentirà di provare a costruire identità, e con essa spirito di comunità, attraverso la cultura”.

“Insieme ai tanti eventi che si stanno susseguendo nel nostro Municipio, dal 6 dicembre, giorno dedicato al nostro San Nicola, abbiamo voluto, per la prima volta, strutturare un cartellone di spettacoli e laboratori teatrali dedicati alle bambine e ai bambini dei nostri quartieri – ha spiegato Annamaria Ferretti -. Tutti, nessuno escluso, con una proposta che agisce su quattro parole chiave: stupore, tenerezza, speranza e condivisione. I più piccoli sapranno coinvolgere i più grandi, ne sono certa. Il nostro territorio è il più vasto e anche il più disomogeneo nella sua conformazione. Per questo, l’esigenza di abbattere le differenze tra centro cittadino e semi periferia è stata prioritaria nel disegnare un programma di altissimo livello che ha di fatto anche l’ambizione di mettere il primo tassello al progetto di una Bari sempre più policentrica. Cominciare a fare questo partendo dalla magia del Teatro e dalla forza della Cultura, è senz’altro il regalo più bello per tutte e tutti perché conferma che noi ci siamo e che vogliamo continuare a lavorare per abbattere ogni tipo di discriminazione”.

“Siamo ben contenti come Puglia Culture di essere al fianco del Comune di Bari in questa nuova operazione con il Municipio 1 per coinvolgere i quartieri con eventi culturali nel periodo di Natale – ha commentato Paolo Ponzio -. L’arte in tutte le sue forme ha il potere di abbattere barriere, di creare un dialogo inclusivo e di arricchire la vita di ogni individuo. La rassegna “1 Natale tutto per te” ci permette di riappropriarci di spazi pubblici e ripensarli come palcoscenici dell’arte circense e della musica. La vera sfida sta nel portare il patrimonio culturale anche nelle periferie. Mettere le periferie al centro significa riconoscere che ogni angolo della città, ogni quartiere, ogni strada ha una propria storia, una propria identità, che merita di essere celebrata e valorizzata”.

“Il lavoro che ci ha visti impegnati è stato corale, condiviso: tutti abbiamo aiutato a costruire un pezzo del percorso – ha proseguito Francesca Araldo -. Come commissione crediamo infatti che il benessere sociale si costruisca lavorando in direzione della rigenerazione urbana e della cura delle periferie, obiettivi per raggiungere i quali la cultura svolge un ruolo essenziale. Per questo siamo felici di aver messo a disposizione fondi e competenze per dar vita a un Natale a misura di bambino in tutti i quartieri e le periferie del territorio, perché fare felici i più piccoli significa toccare l’intera cittadinanza. La nostra intenzione è quella di mantenere al centro il valore della cultura per dare una risposta il più possibile capillare ai territori che compongono il Municipio I”.

“L’esigenza di pensare a spettacoli accessibili a tutti si fonde con l’opportunità di far conoscere nuovi luoghi – ha concluso Gemma di Tullio -. Puglia Culture, su invito del Comune di Bari con la presidente di Municipio 1, ha creato un programma che ha come nucleo fondamentale il circo contemporaneo, con artisti circensi che ne sono i protagonisti, con innesti musicali. Il nostro obiettivo è offrire uno spettacolo adatto a tutti, aggregante, fonte di bellezza e di leggerezza. Il programma vede la partecipazione di quasi tutti artisti pugliesi, con due delle compagnie di circo contemporaneo più attive a livello nazionale, che in questo periodo sono presenti in Puglia”. La rassegna inizierà il 26 dicembre dal quartiere Libertà (piazza Risorgimento, ore 18) con “Live Gravity” (Un Clown per Amico) di e con Michele Diana, un esilarante e dissacrante spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, che ha per protagonista un clown alla ricerca di equilibrio. Il 28 dicembre doppio appuntamento nel quartiere Madonnella (piazza Carabellese ore 10.30 e ore 17.30): la mattina s’inizia con CircoBus (Un Clown per Amico), animazione-laboratorio circense per bambini, un’occasione per i più piccoli di scoprire il mondo del circo, imparando a giocare con la giocoleria, l’acrobatica e l’equilibrismo, un’attività ludica ed educativa per stimolare la motricità e la coordinazione. A seguire c’è “Crazy puzzle” (Un Clown per Amico) uno spettacolo componibile di giocoleria sempre a cura di Michele Diana, in cui il pubblico avrà il compito di estrarre dalla magica Show-Box le variabili che determineranno le performance che Kimi, clown dalle molteplici e confuse personalità.

Nel pomeriggio Giulio Lanzafame presenta “Tra le scatole” (Cordata F.O.R.) uno spettacolo di circo e musica che racconta il viaggio del protagonista tra acrobazie e inciampi, accompagnato da una musica coinvolgente; a seguire “Fakiro Nirname-uno spettacolo di fuoco, vetri e chiodi” che narra la fiaba di un principe indiano, un’esibizione affascinante e suggestiva, ricca di pericoli e magia. La serata si chiude con “Chest” (Duo Almond, con Selvaggia Messapesa e Giulio Lanzafame), due attori del circo, un acrobata aerea e un clown giocoliere equilibrista, si ritrovano soli dopo anni di tournée e devono inventarsi qualcosa per portare avanti lo show. Il 29 dicembre “1 Natale tutto per te” arriva a Sant’Anna (Playground Via Conenna ore 10.30) con un nuovo appuntamento del laboratorio circense di Circobus (Un Clown per Amico) per esplorare il circo attraverso il gioco, a seguire un’altra performance di “Live Gravity” di e con Michele Diana. Il 4 gennaio nel quartiere Libertà a Parco Maugeri s’inizia la mattina, ore 10.30, con il laboratorio circense per bambini CircoBus a seguire lo spettacolo “Duo Yun&Yang” di e con Viviana Mazzone e Lucio Lionetti, in cui l’arte del duo si sviluppa intorno al concetto filosofico cinese dello Yin e dello Yang: due opposti l’uno rispetto all’altro, ma allo stesso tempo complementari, indispensabili e imprescindibili, per l’esistenza di ognuno di essi e per il susseguirsi di qualsiasi cosa.

Nel pomeriggio in piazza del Redentore, a partire dalle ore 17.30, Pachamama propone “Cabaret Cicense”, uno spettacolo dinamico e imprevedibile di arte circense con numeri di grande abilità, clownerie. Il 5 gennaio la magia di “1 Natale per tutti” arriva a Japigia, dalle ore 10.30, il Parco Troisi diventa il palcoscenico di “Circobus” (Un Clown per Amico) il laboratorio di circo ludico educativo pensato per bambini e ragazzi. Subito dopo, Mr. Big! Circus Cabaret (Un Clown per Amico) porta il suo cabaret circense. Un artista dalle mille sfaccettature, capace di mescolare giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie con una dose di sarcasmo e autoironia. Lo spettacolo, ricco di improvvisazioni, coinvolge il pubblico in un mix di comicità e tecnica circense che promette risate e momenti di grande divertimento. Quasi in contemporanea, alle ore 11.00, Viale Japigia ospita il coinvolgente ConTurBand, una marching band di 15 musicisti che, con il loro funky e jazz, faranno battere i cuori dei presenti al ritmo di una musica travolgente. Nel pomeriggio, alle 17.30, si ritorna a Parco Troisi per il MagdaCabaret di MagdaClan Circo, una performance dinamica che mescola numeri circensi a momenti di poesia visiva ed emotiva. Ogni disciplina diventa una danza, una sospensione che coinvolge il pubblico in un’atmosfera moderna e poetica, fatta di piroette, acrobazie e abbracci.

La magia del Natale continua il 6 gennaio nel quartiere San Nicola (Bari Vecchia) in piazza Federico II, alle 11.00, The Good Ole Boys, una rock’n’roll band con un repertorio che spazia dagli anni ‘50 e ‘60, farà scatenare tutti con i suoi successi senza tempo. Con brani che vanno da Elvis Presley ai Beach Boys, passando per Chuck Berry e Ray Charles, la band promette di portare allegria e di far ballare chiunque sia pronto a immergersi nell’atmosfera vintage. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17.30, va in scena “Cuore Matto-spettacolo in aria!” (Cordata F.O.R.) , uno spettacolo di circo/teatro in aria che esplora le fasi dell’amore attraverso acrobazie mozzafiato. Selvaggia Mezzapesa, con la sua straordinaria abilità, guiderà il pubblico in un viaggio poetico e emozionante. A seguire, il Fakiro Nirname porta il suo spettacolo di fuoco, vetri e chiodi, ispirato alla tradizione indiana. Con eleganza e delicatezza, questo principe da favola sfiderà la mente e il corpo, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera misteriosa e affascinante. Infine, ritorna il Duo Almond con lo spettacolo “Chest”: due artisti, un clown giocoliere e un’acrobata aerea, si ritrovano insieme dopo anni di tournée e cercano di inventare nuovi numeri per intrattenere il pubblico, mescolando giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree in uno show che promette risate e meraviglia.