Bari, al Kismet la maratona teatrale “Qualcuno morirà”

Un esperimento teatrale sul tema del ‘giallo’ per il pubblico del Teatro Kismet: sabato 21 dicembre alle ore 19 e domenica 22 dicembre alle ore 18 a Bari arriva la maratona teatrale Qualcuno morirà, diretta da Marco Grossi e interpretata da Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Valentina Gadaleta, Augusto Masiello e William Volpicella. Sei episodi in una serata per disvelare un misterioso omicidio. “Tra di voi qualcuno morirà…” annuncia una voce durante lo spettacolo, in cui sarà il pubblico a dover capire chi è l’assassino nello spettacolo prodotto da Teatri di Bari in collaborazione con Malalingua.

Si tratta del secondo appuntamento del progetto triennale Murder Theatre, che Teatri di Bari sta conducendo, in collaborazione con Associazione Malalingua ETS, sulle moderne declinazioni del genere giallo a teatro, anche rispetto alla sperimentazione di innovativi meccanismi narrativi mutuati da discipline diverse come l’audiovisivo, con particolare riferimento al tema della serialità. Qualcuno morirà è un gioco al massacro in cui non si salverà nessuno: chi è l’autore del messaggio? È solo uno scherzo? Chi è il misterioso personaggio che comparirà ad un certo punto? Ma soprattutto … chi sarà la vittima?”. Pian piano si svela sul palcoscenico una rete di relazioni imprevedibili, vecchie storie emergono da un passato in cui erano state a fatica sepolte, storie legate a qualcosa che è successo a Bari, ormai più di vent’anni fa, nella Puglia degli anni ’90. Sarà il pubblico a dover svelare l’enigma insieme ai protagonisti della nostra storia, in un’escalation di imprevisti e di colpi di scena, fino al disvelamento finale. I sei episodi di cui si compone la serie saranno messi in scena nella stessa serata, con pause tra un episodio e l’altro. Domenica 22 dicembre nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna. La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.