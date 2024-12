Bari, al San Paolo vandalizzato il murale contro il bullismo

Il murale “Al Lupo, al lupo” realizzato nel 2021 per dire no al bullismo nel quartiere San Paolo è stato vandalizzato. La denuncia arriva da Umberto Carli, consigliere comunale municipio 3.

“Purtroppo – racconta sui social – con estrema amarezza sono ad esprimere il mio sconforto per l’ennesimo atto di vandalismo perpetrato questa volta nei confronti del murale “contro il bullismo” realizzato un qualche anno fa in via Alessandria al quartiere San Paolo, attraverso il progetto “laboratorio di Street Art” per cui erano stati coinvolti 10 minori del nostro territorio con l’aiuto dell’artista Giuseppe D’Asta e la supervisione di CAPS Cooperativa Sociale.

Un gesto ignobile – dice Carli – che rappresenta un danno nei confronti di chi si impegna quotidianamente a costruire un qualcosa di bello in questo territorio e dall’altra i vigliacchi che trascorrono il proprio tempo nel distruggere l’impegno altrui. “Noi saremo più forti dei codardi” sistemeremo il murales, difatti sono stati avviati sin da subito i contatti con l’artista Giuseppe d’Asta che cercherà di rimediare con la propria professionalità al danno subito. Continueremo la nostra missione con ancora più convinzione e determinazione nel prenderci cura del nostro territorio, la nostra casa, la loro casa”.