Bari, allarme furti in casa a Torre a Mare: “Pronti con le ronde”

Emergenza furti in casa a Torre a Mare. Gli episodi, soprattutto nelle villette, sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo viene denunciato proprio sui social da un cittadino. “Scrivo questo messaggio per mettere in guardia tutti dalla drammatica situazione che stiamo vivendo: domenica 15/12/2024 nella notte, alcuni ladri sono entrati in casa dei miei genitori a Parco Scizzo, mentre loro erano in casa. Probabilmente li avranno addormentati, poichè non si sono accorti di nulla e hanno rubato tutto. Stessa cosa poi, è successa ai vicini di casa. Prestiamo massima attenzione e attiviamo ogni sistema di sicurezza per evitare situazione peggiori”, si legge nella denuncia social.

Alla quale sono seguite diverse altre segnalazioni. Solo qualche settimana fa un altro episodio con tanto di fotogrammi pubblicati sui social. “Queste sono le persone che, dopo aver suonato il campanello più volte, sono entrate in casa in via Grotta della Regina, Residence Punta la Penna . In casa c’era mia madre che, influenzata era a letto e non è andata ad aprire. Probabilmente pensando non ci fosse nessuno, sono entrati. Mia madre sentendo dei rumori si è chiusa in camera. Sono rimasti pochissimi minuti, forse perché si sono resi conto delle telecamere”.

A Torre a Mare è ormai una vera e propria emergenza, al punto tale che ci sono dei residenti che stanno persino pensando di attivare le ronde di quartiere, per garantire sicurezza soprattutto di notte.