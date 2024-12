Bari, luminarie ed eventi natalizi nel Municipio 2: “Un fallimento”

Il gruppo consigliare di FdI Municipio 2 composto da Ambruosi Virna, Pierpaolo Ruggiero, Luigi Intranó e Onofrio De Giglio, prende atto con rammarico del clamoroso disservizio generatosi con la gestione errata della distribuzione delle luminarie nei nostri quartieri. Come i cittadini, si legge in una nota, “hanno avuto modo di constatare i luoghi principali a qualche giorno dalle festività le luminarie sono ancora spente e probabilmente tali rimarranno .

Tale circostanza – chiariscono – ha generato malcontento da parte dei commercianti e dei cittadini che aspettavano con ansia questo momento di gioia. Il Gruppo rileva altresì che il calendario degli eventi è deficitario e carente di attrattive sia per i grandi che per i più piccini. In una sola parola -precisano – un fallimento. Se questa è la nuova amministrazione che gestisce la città dove andiamo?”