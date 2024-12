Bari, via Altamura pedonale per sei mesi: l’ordinanza

È stata istituita, con apposita ordinanza, una nuova area pedonale in via Altamura a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 18 dicembre. Pertanto, in via sperimentale e per la durata di sei mesi, il tratto di strada del quartiere Libertà sarà chiuso al traffico veicolare tutti i giorni, dalle ore 00,00 alle ore 24. La nuova area pedonale è stata delimitata da fioriere e segnaletica stradale. Contestualmente l’ordinanza stabilisce che i veicoli provenienti da via Manzoni devono obbligatoriamente proseguire diritto in corrispondenza dell’intersezione con via Altamura. In deroga ai divieti, è consentita la circolazione dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie e dei veicoli diretti alle rimesse o aree laterali destinate a parcheggio (passi carrabili) ubicate su via Altamura, che dovranno rispettare il limite massimo di velocità a 10 Km/h e arrestare l’andatura per adeguarla alle condizioni del traffico pedonale, dando sempre la precedenza ai pedoni.

Sono esclusi dai divieti anche i veicoli della Forza Pubblica, dei Vigili del Fuoco e degli enti di soccorso durante l’espletamento di servizi d’emergenza. “Con questo provvedimento onoriamo un impegno preso dal sindaco Vito Leccese durante gli incontri con i cittadini e le associazioni nell’ambito del percorso di pedonalizzazione di via Manzoni – dichiara l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. L’istituzione dell’area pedonale di via Altamura ci consentirà di dare ai cittadini una piccola anticipazione rispetto alla pedonalizzazione di via Manzoni. La strada sarà delimitata da alcune fioriere, che ci auguriamo vengano prese in cura da cittadini e residenti. Per ridurre al minimo i disagi, sarà tutelato il transito ai possessori di passi carrabili. Inoltre abbiamo concordato direttamente con la famiglia lo spostamento di un posto auto riservato al titolare di un contrassegno per persone con disabilità”. Via Altamura sarà anche interessata da alcuni eventi natalizi inseriti nel cartellone degli appuntamenti promossi dal Municipio I, “1 Natale tutto per te”. Il primo appuntamento in programma è giovedì 26 dicembre, alle ore 18, con lo spettacolo “Live Gravity” (Un Clown per Amico), un evento di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie di e con Michele Diana, che si terrà in piazza Risorgimento.