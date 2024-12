“Dinosaur Invasion”: a Bari il parco di dinosauri giganti

Bari si prepara a ospitare un’esperienza senza precedenti: “Dinosaur Invasion”, la spettacolare mostra internazionale sui dinosauri animatronici, che da sabato, 21 dicembre, invaderà la Fiera del Levante. Dopo aver incantato oltre un milione di visitatori in città come Londra, Roma, Helsinki, Basilea, Tel Aviv e Lussemburgo, l’evento arriva finalmente nel capoluogo pugliese, portando con sé un parco giurassico con oltre venti dinosauri a grandezza naturale. La tecnologia innovativa degli animatronici porterà in vita i giganteschi rettili, facendo vivere ai visitatori un’esperienza emozionante

e educativa, immergendosi in un’avventura unica attraverso la preistoria.

Tutti gli esemplari sono riprodotti con incredibile fedeltà, con movimenti, suoni e dettagli realistici, grazie alla guida di esperti paleontologi internazionali. L’evento, prodotto da Cube Comunicazione e Time4Fun, rappresenta un’opportunità unica per rivivere, attraverso la tecnologia e la scienza, l’incredibile mondo dei dinosauri. Un’esperienza educativa e divertente che appassionerà grandi e piccini e che sarà disponibile a Bari a partire da sabato.