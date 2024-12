Dodici chili di cocaina nascosti in un box, 2 arresti a Barletta

Due giovani, di 20 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Barletta per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile della questura di Andria e i colleghi del commissariato di Barletta hanno, di iniziativa, ispezionato un garage della città riconducibile ai due indagati. Al suo interno c’erano 12 chili di cocaina, suddivisi in dieci panetti, dal valore di circa 500mila euro. Assieme alla droga gli agenti hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica priva di matricola e 233 cartucce di vario calibro. I due, arrestati in flagranza di reato, sono in carcere a Trani.