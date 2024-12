Gravina, va a fuoco deposito di oltre 300 metri quadri

Incendio nel comune di Gravina, un deposito di oltre 300 metri quadri pieno di materiale di vario genere, per lo più plastica, è andato in fiamme. Lo stesso proprietario ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono immediatamente giunte due squadre di vigili del fuoco subito supportate da altre 4 squadre, e altrettanti mezzi tra cui tre autobotti (di cui una giunta anche in supporto dal Comando di Matera) il carro ARA mezzo speciale per le ricariche sul posto degli autoprotettori, il funzionario di turno che già durante le fasi di spegnimento con particolari tecniche e strumenti cercava di indirizzare al meglio le sqadre. Attualmente le operazioni sono ancora in corso ma sembra già sotto controllo e verosimilmente durante la notte si dovrebbero concludere.