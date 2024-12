Spesa Made in Italy, a Taranto il grande mercato contadino

Per un carrello della spesa 100% made in Italy e contro la sindrome della quarta settimana, anche a causa della fiammata dell’inflazione, apre a Taranto il grande mercato contadino degli agricoltori, con tutto il cibo locale del territorio dalla terra alla tavola. L’appuntamento è domani mercoledì 18 dicembre, con l’apertura ufficiale del mercato di Campagna Amica alle ore 10,00 in Via Umbria 147/A, alla presenza del direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, di presidente e direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, del direttore di Taranto Franco Dell’Acqua, delle istituzioni locali, oltre ai grandi attori protagonisti dell’hub del cibo locale del territorio, agricoltori, allevatori e pescatori, pronti ad accogliere i consumatori, a pochi giorni dalle festività natalizie. L’affermazione dei mercati degli agricoltori nelle città capoluogo della Puglia ha consentito di ridurre la distanza tra produttore e consumatore, rafforzando il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città.