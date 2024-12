Bari, l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII diventa autonomo

Dopo oltre un’ora di acceso dibattito, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la costituzione dell’ente autonomo Ospedaliero Giovanni XXIII di Bari. Questa decisione sancisce ufficialmente il passaggio dell’ospedale pediatrico dal Policlinico all’Asl di Bari.

Tra i protagonisti del dibattito, l’ex assessore alla Sanità e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, Pierluigi Lopalco, che ha avuto un acceso scambio di vedute con Fabio Romito, consigliere regionale. Durante la discussione, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha lasciato “libertà di coscienza” ai consiglieri sul voto. Un emendamento proposto da Lopalco è stato respinto, mentre è stato approvato un emendamento trasversale presentato da Fabio Romito e Francesco Paolicelli, anch’egli del Partito Democratico. La proposta ha poi raccolto un ampio consenso, con 31 voti favorevoli, quattro contrari e un supporto trasversale da parte di consiglieri sia del centrodestra che del centrosinistra.

La norma approvata disciplina il processo di autonomia dell’Ospedale Giovanni XXIII. A partire dal 1° gennaio 2025, le unità operative del plesso pediatrico saranno trasferite in via transitoria dal Policlinico di Bari all’Azienda Sanitaria Locale di Bari. Questo trasferimento garantirà, dove necessario, la continuità delle attività di didattica e ricerca mediante protocolli d’intesa. Inoltre, la giunta regionale avrà il compito di definire il percorso per trasformare il Giovanni XXIII in un ente ospedaliero autonomo, con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività anche a livello extra-regionale.