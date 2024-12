Bari, sospesa l’attività di “home restaurant” di Nunzia

Dopo il servizio di “Mi manda Rai Tre” girato il 25 ottobre e trasmesso il 9 novembre, dove si denunciavano le condizioni in cui veniva effettuata l’attività di ristorante in casa dalla signora Nunzia, conosciuta per le orecchiette, arriva il provvedimento del Comune di sospensione dell’attività per mancanza di Scia sanitaria e la multa di 5mila euro. Come detto e come si legge nell’ordinanza comunale, la sanzione e il provvedimento sono arrivati dopo l’acquisizione delle immagini della trasmissione televisiva. “Nella circostanza di tempo e luogo, così evidenziata durante la ripresa televisiva, si constatava la somministrazione di alimenti e bevande agli avventori, tra cui gli stessi giornalisti della predetta trasmissione, seduti al tavolo presente all’interno dell’abitazione”, si legge nell’ordinanza.