Colpi d’arma da fuoco nel Leccese, ucciso 43enne di Bari

Giuseppe De Giosa, un uomo di 43 anni originario di Bari, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al volto in via Papini, a Lecce, nei pressi del quartiere Santa Rosa. L’agguato è avvenuto in pieno giorno, sconvolgendo la quiete della zona. Secondo le prime ricostruzioni, De Giosa era arrivato sul posto a bordo di una Fiat Panda bianca. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno udito prima delle urla e poi il rumore degli spari. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e chiarire il movente dell’omicidio. Al momento non si escludono ipotesi, mentre gli investigatori stanno passando al setaccio la vita della vittima e possibili collegamenti con ambienti criminali.