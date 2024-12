Fabbisogno bilancio Puglia, ok a bilancio per oltre 38 milioni

Con 39 voti favorevoli, il Consiglio regionale ha approvato la proposta dell’Ufficio di Presidenza relativa al Bilancio di previsione 2025 e al bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Il provvedimento riguarda il fabbisogno finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026, da inserire nel bilancio generale della Regione Puglia. Per il 2025, il fabbisogno previsto è pari a 38 milioni e 155 mila euro. Durante la votazione, la consigliera regionale Antonella Laricchia si è astenuta.

È stato inoltre approvato a maggioranza un emendamento presentato dal consigliere Antonio Tutolo, con l’astensione dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Tale emendamento prevede lo stanziamento di 800mila euro per incrementare il corrispettivo destinato ai dipendenti che si occupano di servizi di accoglienza, portierato e facchinaggio. Questa misura dà attuazione alla legge regionale n. 30 del 21 novembre 2024, che tutela la retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.

