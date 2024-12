Ferisce con accetta il titolare, arrestato 58enne nel Leccese

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari per aver aggredito con un’accetta il titolare di una ditta locale, un 66enne che stava eseguendo lavori di intonacatura su un muro confinante con l’abitazione dell’aggressore. È accaduto a Casarano, in provincia di Lecce. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe colpito la vittima alla testa, causandole gravi lesioni. L’imprenditore non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe scaturita per motivi “apparentemente futili e incomprensibili”. L’uomo, incensurato, ora deve rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri e ha subito mobilitato i soccorsi. I carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al numero d’emergenza 112, hanno trovato l’imprenditore ferito ma cosciente. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale, mentre gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato nei pressi del cantiere l’accetta utilizzata nell’aggressione. Su disposizione della Procura di Lecce, il 58enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. L’episodio ha destato sconcerto nella comunità locale, anche per l’apparente insensatezza del gesto.

Foto repertorio