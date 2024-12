Posteggi non occupati nei mercati di Bari, arriva la “spunta” digitale

Nei 13 mercati settimanali di Bari la spunta per l’assegnazione e il controllo dei posteggi è digitale. È attivo da questa mattina, infatti, il sistema di spunta digitale per l’assegnazione dei posteggi non occupati in tutti i mercati su strada settimanali della città. La novità sarà sperimentale fino a fine anno ed entrerà a regime nel 2025 nei 13 mercati di Bari, che contano complessivamente 1.276 posteggi. I cosiddetti ‘spuntisti’ – operatori non titolari della concessione settennale del posteggio – possono così quotidianamente ottenere la loro postazione grazie al nuovo sistema di spunta digitale, gestito dalla Polizia locale attraverso tablet, e pagare in tempo reale il canone di occupazione di suolo pubblico grazie al QrCode generato sul posto immediatamente.

La nuova spunta digitale riguarda, dunque, i titolari di autorizzazione rilasciata da un qualsiasi Comune sul territorio nazionale, iscritti nell’elenco comunale degli spuntisti del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive.

L’iniziativa, presentata questa mattina durante le operazioni di spunta del mercato settimanale di Santo Spirito alla presenza degli assessori Pietro Petruzzelli e Carla Palone, è promossa dall’assessorato alla Sviluppo locale e alla Blue Economy e dall’assessorato alla Vivibilità urbana e Protezione civile e realizzata da parte del settore Polizia annonaria del Corpo di Polizia locale. L’obiettivo del sistema digitale di spunta è ottimizzare i tempi di raccolta ed elaborazione delle presenze e delle assenze giornaliere, aggiornare in tempo reale le graduatorie e la mappatura dei posteggi, informatizzare il processo di pagamento e geolocalizzare la composizione dei mercati cittadini. Per gli operatori spuntisti, inoltre, il vantaggio è poter pagare in tempo reale il canone nel giorno del mercato. Tra i servizi offerti, infatti, c’è la stampa immediata del QrCode per effettuare il pagamento dell’occupazione del posteggio: in caso di mancato pagamento non si procederà alla spunta.

“La spunta digitale – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – permette di semplificare e velocizzare il processo di sistemazione nel posteggio, oltre che garantire entrate certe alla Pubblica amministrazione. Il minimo comune denominatore delle nostre azioni è assicurare il rispetto delle regole per poter lavorare tutti in serenità. Gli spuntisti sono risorse importanti per i mercati cittadini e spesso sono operatori che non possono permettersi il pagamento di un posteggio fisso. Ora, insieme a tutti i commercianti e alla Polizia locale, hanno a disposizione uno strumento utile a garantire la legalità”.

“Con questo nuovo sistema le banche dati dei posteggi vengono portate direttamente sul posto, nei mercati – ha commentato l’assessora alla Vivibilità Urbana Carla Palone -. Dismettiamo definitivamente carta e penna per completare un processo, cominciato due anni fa, di informatizzazione totale dei mercati cittadini, che in questo modo vengono controllati dalla Polizia locale grazie alla mappa aggiornata delle presenze e dei pagamenti. La spunta digitale consentirà anche di eliminare il fenomeno dell’evasione, verificando in tempo reale il pagamento del canone sull’occupazione di suolo pubblico degli spuntisti”.